13 марта, 22:51

Шиитские группировки Ирака предложили $100 тыс. за данные о военных США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Шиитские вооружённые группировки Ирака предложили денежное вознаграждение за информацию о местонахождении американских военных. Об этом сообщило «Исламское сопротивление Ирака» в своём Telegram-канале.

Группировки предложили 150 миллионов иракских динаров за точные сведения о высокопоставленных военнослужащих США и руководителях разведки. Вознаграждение могут получить как иракцы, так и иностранцы. Группировки пообещали сохранить конфиденциальность источников.

«Денежное вознаграждение в размере 150 миллионов динаров будет выплачено за предоставление точной информации о том, где скрываются высокопоставленные американские военнослужащие и руководители разведывательных агентств, способной привести к их захвату или нейтрализации», — говорится в заявлении.

Иран впервые атаковали с территории Бахрейна 7 марта, сообщает NYT
Ранее Госдепартамент США предложил вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. В список также включены другие высокопоставленные лица Тегерана. Среди них секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани и министр разведки Исмаил Хатиб. Программа предусматривает не только выплату, но и защиту информаторов.

Антон Голыбин
