Иран впервые атаковали с территории Бахрейна 7 марта, сообщает NYT

С территории Бахрейна был нанесён ракетный удар по Ирану. Как пишет The New York Times со ссылкой на верифицированную видеозапись, это первый подтверждённый случай атаки на Исламскую Республику непосредственно из страны Персидского залива с начала войны.

В Бахрейне, где базируется Пятый флот США, 7 марта была сделана видеозапись пуска ракет. По данным NYT, по видео невозможно определить, чьи военные — американские или бахрейнские — осуществили запуск. Однако опрошенные газетой эксперты считают, что как минимум одна ракета была выпущена из американской установки HIMARS.

Бахрейн официально опроверг участие своих военных в наступательных операциях.

Ранее Соединённые Штаты объявили настоящую охоту на нового Верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи. Госдеп в рамках программы Rewards for Justice пообещал вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о его текущем местоположении. В список «разыскиваемых» попали и другие высокопоставленные фигуры Исламской Республики. Среди них секретарь Совета нацбезопасности Али Лариджани, руководитель администрации Верховного лидера Али Асгар Хеджази, старший военный советник Яхья Рахим Сафави, глава МВД Эскандар Момени и министр разведки Исмаил Хатиб.