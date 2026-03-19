Трамп заявил, что Израиль не будет атаковать месторождение «Южный Парс»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль больше не будет наносить удары по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране. По его словам, Вашингтон и Катар непричастны к атаке. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Израиль, в порыве гнева из-за событий на Ближнем Востоке, нанёс мощный удар по крупному объекту, известному как газовое месторождение Южный Парс в Иране. Пострадала относительно небольшая часть всего объекта. Соединённые Штаты ничего не знали об этой конкретной атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел ни малейшего представления о том, что она произойдёт», — пишет республиканец.

Американский лидер подчеркнул, что новые атаки со стороны Израиля будут возможны только в случае агрессивных действий Ирана против Катара. И в этом случае Штаты «взорвут всё газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, каких Иран никогда раньше не видел и не испытывал» вне зависимости от мнения или участия Израиля.

Трамп отметил, что не хочет усугублять ситуацию и приводить к долгоиграющим последствиям для Ирана, но в то же время предупредил, что не будет колебаться, если Катар вновь подвергнется атаке.

В ночь на 19 марта Иран атаковал объект государственной нефтегазовой компании Qatar Energy в Рас-Лаффане, где расположен её СПГ-завод. Как проинформировала компания, в результате атаки произошло возгорание и был отмечен серьёзный ущерб. Весь персонал эвакуировали. Позже Qatar Energy заявила о новом ракетном ударе по своим объектам. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.