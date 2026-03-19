Qatar Energy заявила о новом ракетном ударе по своим объектам

19 марта производственная инфраструктура Qatar Energy снова попала под ракетный удар. Компания подтвердила это в своём аккаунте в X.

«Помимо предыдущей атаки на промышленный город Рас-Лаффан 18 марта, которая привела к значительным повреждениям <…>, Qatar Energy подтверждает, что в ранние часы 19 марта некоторые объекты, (связанные с производством. — Прим. Life.ru) сжиженного природного газа, стали целью ракетного удара, что привело к значительному пожару и большому ущербу», — говорится в заявлении.

На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее промышленная площадка Qatar Energy в Рас-Лаффане подверглась ракетному обстрелу. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинён значительный ущерб. На фоне иранских угроз атаковать энергетические объекты стран Персидского залива, Катар приняли решение эвакуировать персонал с северного газового комплекса Рас-Лаффан.