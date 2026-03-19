Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 13:00

Находящийся в тюрьме Саакашвили попросил пустить его на похороны Илии II

Обложка © ТАСС / АР

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время отбывает тюремное заключение, обратился к властям с просьбой временно освободить его для участия в похоронах патриарха Илии II. Он поручил своему адвокату подать официальное заявление по этому вопросу, однако ответ на него пока не получен.

«Я попросил своего адвоката написать заявление и прошу его отвезти меня в обитель патриарха как его друга, третьего президента Грузии», — написал Саакашвили в соцсетях.

Стали известны сроки избрания нового патриарха Грузии
Патриарх всея Грузии Илия II скончался вечером 17 марта. Его госпитализировали в тбилисскую клинику в связи с желудочным кровотечением. Церемония прощания и погребения предстоятеля Грузинской Православной Церкви состоится 22 марта в кафедральном соборе Сиони.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Михаил Саакашвили
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar