Находящийся в тюрьме Саакашвили попросил пустить его на похороны Илии II

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время отбывает тюремное заключение, обратился к властям с просьбой временно освободить его для участия в похоронах патриарха Илии II. Он поручил своему адвокату подать официальное заявление по этому вопросу, однако ответ на него пока не получен.