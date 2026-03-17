Патриарха Грузии Илию II госпитализировали с внутренним кровотечением

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II срочно госпитализирован с внутренни кровотечением. Об этом сообщает Патриархия закавказской республики. Его состояние оценивается как «проблематичное, но стабильное».

«Из-за неожиданного ухудшения состояния здоровья святейший и блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в данный момент находится в Кавказском центре медицины», — говорится в заявлении.

Как пишут СМИ, пообщавшиеся с представителями клиники, патриарха госпитализировали с «массивным кровотечением из желудка». На данный момент Илия II находится в реанимации. По словам министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, ситуация «правда не простая», особенно учитывая преклонный возраст пациента.

Ранее госпитализировали главу раскольнической Украинской православной церкви патриарха Филарета. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия 97-летнего предстоятеля. Он находится под наблюдением врачей.