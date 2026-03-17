17 марта, 07:46

Патриарха Грузии Илию II госпитализировали с внутренним кровотечением

Илия II. Обложка © ТАСС / AP / Ivan Sekretarev

Илия II. Обложка © ТАСС / AP / Ivan Sekretarev

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II срочно госпитализирован с внутренни кровотечением. Об этом сообщает Патриархия закавказской республики. Его состояние оценивается как «проблематичное, но стабильное».

«Из-за неожиданного ухудшения состояния здоровья святейший и блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в данный момент находится в Кавказском центре медицины», — говорится в заявлении.

Как пишут СМИ, пообщавшиеся с представителями клиники, патриарха госпитализировали с «массивным кровотечением из желудка». На данный момент Илия II находится в реанимации. По словам министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, ситуация «правда не простая», особенно учитывая преклонный возраст пациента.

Глава МИД Грузии исключила введение санкций против России во вред себе
Глава МИД Грузии исключила введение санкций против России во вред себе

Ранее госпитализировали главу раскольнической Украинской православной церкви патриарха Филарета. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия 97-летнего предстоятеля. Он находится под наблюдением врачей.

Матвей Константинов
