В Киеве госпитализировали 97-летнего главу раскольнической УПЦ Филарета

Глава раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет (в миру Михаил Денисенко) попал в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия. Предстоятель находится в одном из медицинских учреждений столицы Незалежной.

«В связи с ухудшением состояния здоровья Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет был госпитализирован в одно из медицинских учреждений г. Киева. Его Святейшество находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении Церкви.

В 1990 году митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко), возглавлявший тогда каноническую Украинскую православную церковь, выступил за отделение от Московского патриархата, опираясь на поддержку украинских властей. В мае 1992 года Архиерейский собор УПЦ, прошедший в Харькове, лишил его священного сана. Однако впоследствии Денисенко основал раскольническую структуру. Название осталось прежним, но с небольшой оговоркой — «Украинская православная церковь Киевского патриархата». За это он был отлучён от канонической церкви и предан анафеме.

Ранее Life.ru рассказывал, как сторонники ПЦУ захватили очередной храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области. В конце февраля раскольники вскрыли замки на дверях и поменяли их на новые. На следующий день на месте собралось много людей, а также полиция и пресса.