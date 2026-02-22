На Киевщине сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ

В селе Счастливое под Киевом произошёл захват храма Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов.

По данным канала, 20 февраля сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) взломали и заменили замки на дверях храма. Прихожане УПЦ утверждают, что в августе прошлого года активисты ПЦУ провели фиктивное собрание, на котором объявили о переходе общины в свою юрисдикцию. Однако законные члены общины провели свои сборы и подтвердили желание оставаться в канонической УПЦ.

21 февраля к храму пришли настоятель и верующие. По их словам, на месте находилось много полицейских, лиц в военной форме и молодёжи из других сёл. Некоторым прихожанам, пытавшимся вести съёмку, активисты ПЦУ угрожали расправой.

Напомним, гонения на УПЦ начались на Украине после 2014 года. Власти способствуют переходу общин в ПЦУ, осуществляют захваты храмов, а уголовные преследования священников стали системными. В августе 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, направленный на запрет деятельности канонической УПЦ, а 2 июля 2025 года лишил предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия украинского гражданства.