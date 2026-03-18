Стали известны сроки избрания нового патриарха Грузии

Нового католикос-патриарха всея Грузии изберут не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. Это следует из устава Грузинской православной церкви.

«Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, будет избран расширенным собранием Грузинской церкви. Местоблюститель патриаршего престола должен созвать собрание через 40 дней, но не позднее чем через два месяца», — сказано в уставе.