18 марта, 01:21

Стали известны сроки избрания нового патриарха Грузии

Обложка © Wikipedia / Marcin Konsek

Обложка © Wikipedia / Marcin Konsek

Нового католикос-патриарха всея Грузии изберут не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. Это следует из устава Грузинской православной церкви.

«Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, будет избран расширенным собранием Грузинской церкви. Местоблюститель патриаршего престола должен созвать собрание через 40 дней, но не позднее чем через два месяца», — сказано в уставе.

В Грузии объявили траур в связи со смертью патриарха Илии II

Напомним, ранее стало известно о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта Его Патриаршество был срочно госпитализирован с внутренним кровотечением. Его состояние оценивалось как «проблематичное, но стабильное». 18 марта Илия II будет перенесён в кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба). Утром будет сделано заявление о порядке траурных мероприятий.

Виталий Приходько
