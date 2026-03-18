Стали известны сроки избрания нового патриарха Грузии
Нового католикос-патриарха всея Грузии изберут не ранее чем через 40 дней и не позднее чем через два месяца после кончины предыдущего предстоятеля Илии II. Это следует из устава Грузинской православной церкви.
«Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси, будет избран расширенным собранием Грузинской церкви. Местоблюститель патриаршего престола должен созвать собрание через 40 дней, но не позднее чем через два месяца», — сказано в уставе.
Напомним, ранее стало известно о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта Его Патриаршество был срочно госпитализирован с внутренним кровотечением. Его состояние оценивалось как «проблематичное, но стабильное». 18 марта Илия II будет перенесён в кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба). Утром будет сделано заявление о порядке траурных мероприятий.
