17 марта, 20:05

В Грузии объявили траур в связи со смертью патриарха Илии II

Обложка © TASS:Archive / Дадвадзе Бондо

Обложка © TASS:Archive / Дадвадзе Бондо

В Грузии объявлен траур по случаю кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, ушедшего из жизни на 94-м году. Соответствующее заявление опубликовало правительство.

«В Грузии объявлен траур. Распоряжением правительства в масштабах страны на административных зданиях будут приспущены государственные флаги», — говорится в заявлении.

Объявлена причина смерти патриарха Грузии Илии II

Напомним, ранее стало известно о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта Его Патриаршество был срочно госпитализирован с внутренним кровотечением. Его состояние оценивалось как «проблематичное, но стабильное». 18 марта Илия II будет перенесён в кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба). Утром будет сделано заявление о порядке траурных мероприятий.

