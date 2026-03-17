В Грузии объявили траур в связи со смертью патриарха Илии II

В Грузии объявлен траур по случаю кончины Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, ушедшего из жизни на 94-м году. Соответствующее заявление опубликовало правительство.

«В Грузии объявлен траур. Распоряжением правительства в масштабах страны на административных зданиях будут приспущены государственные флаги», — говорится в заявлении.