Объявлена причина смерти патриарха Грузии Илии II

Патриарх грузинской православной церкви Илия II скончался из-за лёгочной, почечной и сердечной недостаточности. Об этом рассказал глава грузинского Минздрава Михаил Сарджвеладзе.

По словам министра, после проведения медицинских процедур состояние патриарха резко ухудшилось. Развилась полиорганная недостаточность, затронувшая лёгкие, почки и сердце. На этом фоне организм утратил способность поддерживать артериальное давление.

«Это было неожиданным, но в то же самое время ожидаемым, потому что такой результат мог настать в любое время при такой нестабильной ситуации», — отметил Сарджвеладзе.

Напомним, утром 17 марта стало известно о госпитализации Илии II с массивным кровотечением из желудка. Позднее появилось сообщение о кончине духовного лидера. Патриарх возглавлял церковь с декабря 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.