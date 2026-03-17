Патриарх Грузии Илия II будет помещён в среду в собор Святой Троицы

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II 18 марта будет перенесён в кафедральный собор Святой Троицы (Цминда Самеба). Об это сообщил руководитель службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе.

«Завтра он будет помещен в храм Самеба», — сказал Джагмаидзе. Утром будет сделано заявление о порядке траурных мероприятий, включая решение о месте погребения Илии II.

Напомним, утром 17 марта стало известно о госпитализации Илии II с массивным кровотечением из желудка. Медики оценивали состояние 93-летнего пациента как «проблематичное». Илия II возглавлял церковь с декабря 1977 года. Позднее появилось сообщение о кончине духовного лидера.