Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 18:48

Госпитализированный с кровотечением патриарх Грузии Илия II умер в клинике

Илия II. Обложка © AP/TASS

Телеканал «Мтавари архи» сообщил о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. По данным источника, духовный лидер ушёл из жизни в клинике в возрасте 93 лет.

В настоящее время журналисты ожидают у медицинского учреждения официального подтверждения этой информации. Предполагается, что соответствующее заявление сделает местоблюститель патриаршего престола — владыка Шио.

Ранее сообщалось, что патриарха Грузии Илию II госпитализировали с массивным кровотечением из желудка. Медики оценивали состояние 93-летнего пациента как «проблематичное». Илия II возглавлял церковь с декабря 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Грузия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar