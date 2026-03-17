Госпитализированный с кровотечением патриарх Грузии Илия II умер в клинике

Телеканал «Мтавари архи» сообщил о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. По данным источника, духовный лидер ушёл из жизни в клинике в возрасте 93 лет.

В настоящее время журналисты ожидают у медицинского учреждения официального подтверждения этой информации. Предполагается, что соответствующее заявление сделает местоблюститель патриаршего престола — владыка Шио.

Ранее сообщалось, что патриарха Грузии Илию II госпитализировали с массивным кровотечением из желудка. Медики оценивали состояние 93-летнего пациента как «проблематичное». Илия II возглавлял церковь с декабря 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.