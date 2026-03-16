Умер один из ветеранов МХАТ им. Горького Андрей Голиков

Один из старейших актёров театра МХАТ имени Горького Андрей Голиков ушёл из жизни в 80 лет. Помимо работы на сцене, он был известен как режиссёр и педагог актёрского мастерства. Трагическим известием поделились в самом театре.

«Шестнадцатого марта на 81-м году жизни скончался один из старейших актёров МХАТ имени М. Горького Андрей Борисович Голиков», — сказано в тексте.

Голиков был принят в труппу МХАТ имени М. Горького ещё в 1976 году. Его задействовали в ряде ключевых постановок, среди них «Так победим!», «Кремлёвские куранты», «Тартюф», «Три толстяка», «Господа Головлёвы». В качестве режиссёра Голиков работал над спектаклем «Живи и помни», а также в Грозненском русском драматическом театре имени М.Ю. Лермонтова создал постановку «Наташа». Свою педагогическую деятельность он вёл в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе.

