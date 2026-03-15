Умер заслуженный артист РФ Владимир Ершов

В 68 лет ушёл из жизни заслуженный артист России Владимир Ершов. Об этом сообщили в Театре на Бронной, где он прослужил более 30 лет, выразив соболезнования родным и близким актёра.

Владимир Ершов служил в театре с 1984 года. За десятилетия работы он сыграл множество ролей и сотрудничал с такими режиссёрами, как Анатолий Эфрос, Александр Дунаев, Евгений Лазарев. Зрителям запомнился по роли Архипа Савельича в спектакле Александра Крымова «Капитанская дочка».

Сегодня стало известно, что в возрасте 73 лет скончался российский актёр, каскадёр и писатель Александр Карин. Зрителям он запомнился по ролям в исторических картинах «Эскадрон гусар летучих», «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная» и «Пётр Великий»