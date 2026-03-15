Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 13:07

Умер актёр и каскадёр из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин

Александр Карин. Обложка © Kinoteatr.ru / Кадр из фильма «Эскадрон гусар летучих» (1980 год), режиссёры Никита Хубов, Станислав Ростоцкий, сценарий Сергея Ермолинского

Российский актёр, каскадёр и писатель Александр Карин ушёл из жизни 13 марта в возрасте 73 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в телеграм-канале.

Карин родился в Кемерове в 1952 году. В 1977-м окончил ВТУ имени Щепкина, а в 1989-м — Высшие курсы режиссёров и сценаристов. С 1978 по 1989 год работал в кино как актёр, каскадёр и постановщик трюков.

Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная», «Петр Великий». После того как актёр перестал сниматься, он оставался важной фигурой в индустрии, являясь членом Союза кинематографистов и двух писательских союзов.

В 1989 году на Всемирном фестивале каскадёров в Тулузе Карин неудачно прыгнул с 25-метровой вышки на помост из пустых картонных коробок и повредил позвоночник. Травма приковала его к инвалидной коляске.

Накануне стало известно, что на 100-м году жизни скончалась российская актриса Людмила Аринина. В окружении артистки рассказали, что стало причиной смерти.

Всё о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar