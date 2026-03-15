Умер актёр и каскадёр из фильма «Эскадрон гусар летучих» Александр Карин
Александр Карин. Обложка © Kinoteatr.ru / Кадр из фильма «Эскадрон гусар летучих» (1980 год), режиссёры Никита Хубов, Станислав Ростоцкий, сценарий Сергея Ермолинского
Российский актёр, каскадёр и писатель Александр Карин ушёл из жизни 13 марта в возрасте 73 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в телеграм-канале.
Карин родился в Кемерове в 1952 году. В 1977-м окончил ВТУ имени Щепкина, а в 1989-м — Высшие курсы режиссёров и сценаристов. С 1978 по 1989 год работал в кино как актёр, каскадёр и постановщик трюков.
Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Эскадрон гусар летучих», «Ярослав Мудрый», «Россия молодая», «Русь изначальная», «Петр Великий». После того как актёр перестал сниматься, он оставался важной фигурой в индустрии, являясь членом Союза кинематографистов и двух писательских союзов.
В 1989 году на Всемирном фестивале каскадёров в Тулузе Карин неудачно прыгнул с 25-метровой вышки на помост из пустых картонных коробок и повредил позвоночник. Травма приковала его к инвалидной коляске.
