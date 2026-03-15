Умер актёр из «Кавказской пленницы» и «Кин-дза-дза» Николай Гаро

Советский и российский актёр, продюсер Николай Гаро скончался на 89-м году жизни. Трагическую новость сообщили его родственники, информацию подтвердил киновед Вячеслав Шмыров. Гаро ушёл из жизни в субботу, 14 марта. Причина смерти пока не раскрывается.

«Не стало Николая Мушевича Гаро. С 1962 года на различных должностях — от администратора до продюсера — он был связан с киностудией «Мосфильм». Светлая память! Или прекрасного Ку, дорогой Николай Мушевич!», — написал Шмыров.

Николай Гаро родился 3 декабря 1937 года. На «Мосфильм» он пришёл в 25 лет, работал администратором, директором картин, а позже начал сниматься в кино. Его дебютной стала роль водителя рефрижератора в комедии «Кавказская пленница». Позже он появился в фильмах «Кин-дза-дза» (господин ПЖ в бассейне), «Курочка Ряба», «Ландыш серебристый», «Привет, дуралеи!» и других.

