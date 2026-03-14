Актриса Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни

Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, ей было 99 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале театра «Мастерская Петра Фоменко».

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — говорится в сообщении.

Коллеги вспоминают актрису с теплотой. Людмила Аринина была известна по ролям в театре и кино. Она работала в драматических театрах и в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко», снялась более чем в 100 фильмах, включая работы с самим Фоменко. Артистка была известна ролями одиноких женщин и комедийными работами.

