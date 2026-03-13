Умерла звезда сериалов «Корона» и «Аббатство Даунтон» Джейн Лапотер

Британская актриса Джейн Лапотер, известная по сериалам «Корона» и «Аббатство Даунтон», скончалась 5 марта в кругу семьи. О её смерти сообщили представители Королевской шекспировской труппы. Ей был 81 год.

В некрологе коллеги назвали артистку «поистине блестящей актрисой» и напомнили о её яркой театральной карьере. Лапотер присоединилась к труппе в 1974 году и сыграла множество заметных ролей, включая участие в постановке «Двенадцатая ночь». Главная роль в спектакле «Пиаф» принесла ей престижные театральные награды — премии Оливье и «Тони» за лучшую женскую роль. Она также исполняла роль Гертруды в «Гамлете» вместе с Кеннетом Браной.

Причина смерти актрисы не раскрывается. Известно, что в 2000 году Лапотер перенесла тяжёлый инсульт и несколько операций, после чего долго восстанавливалась. В 2001 году у нее произошло внутримозговое кровоизлияние, а полное возвращение к нормальной жизни заняло почти десять лет.

