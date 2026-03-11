Умер актёр «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» Валерий Бочкин

На 82-м году жизни скончался российский актер театра и кино Валерий Бочкин. Об этом сообщило руководство Санкт-Петербургского драматического театра «на Неве».

Акртиста не стало 7 марта после тяжёлой продолжительной болезни.

«В течение многих лет он был ведущим артиста нашего театра. Ему была присуща неповторимая харизма, за которую его любили зрители всех возрастов. При колоссальной нагрузке и постоянной занятости он успел достойно заявить о себе в кинематографе, снявшись в более чем 50 фильмах», — говорится в некрологе.

Валерий Бочкин — заслуженный артист России. Он известен по фильмам и сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Маяковский. Два дня», «Дорогой мой человек», «Мушкетеры Екатерины», «Женское дело» и другим. В разные годы служил в Театре на Литейном, Санкт-Петербургском молодёжном театре на Фонтанке и театре «На Неве».

