Умер актёр Кори Паркер из фильмов «Девять с половиной недель» и «Пятница, 13-е»

Актёр Кори Паркер, известный по фильмам «Девять с половиной недель», «Пятница, 13-е» и ситкому «Слепая зона», скончался в возрасте 60 лет. Об этом сообщает Variety.

Паркер умер 5 марта в Мемфисе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Карьеру он начал в середине 1980-х с роли Пита в слэшере «Пятница, 13-е – Часть 5: Новое начало» (1985). Затем последовала роль в эротической драме «Девять с половиной недель» (1986) с Ким Бейсингер. Широкую известность актёру принёс образ Нила Бараша в комедийном сериале «Слепая зона» (1992). Телезрители также запомнили его по эпизодической роли Джоша в пяти сериях ситкома «Уилл и Грейс». Позже Паркер ушёл в коучинг, помогая коллегам оттачивать мастерство в проектах Sun Records и «Мисс Марвел».

Ранее сообщалось, что в возрасте 101 года ушла из жизни народная артистка России, выдающаяся балерина и ученица Агриппины Вагановой Нинель Петрова. В 1944 году она окончила Ленинградское хореографическое училище и до 1968 года выступала в труппе Кировского (Мариинского) театра, став для послевоенного Ленинграда символом весны благодаря своей утончённости, поэтичности танца, идеальным линиям и академическому мастерству.