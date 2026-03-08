На 102-м году жизни не стало балерины Нинель Петровой

Умерла народная артистка России, ученица Агриппины Вагановой, Нинель Петрова. Ей был 101 год. О смерти выдающейся балерины сообщил Мариинский театр.

«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, её ученикам и всем тем, кто ей восхищался», — написала пресс-служба театра в телеграм-канале.

Нинель Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу была принята в труппу Кировского (Мариинского) театра. На его сцене она выступала до 1968 года, став для послевоенного Ленинграда символом весны. Зрителей покоряли её утонченность, поэтичность танца, идеальные линии и академическое мастерство.

Выпускной из училища спектакль Леонид Якобсон ставил специально для неё: Нинель Петрова исполнила главную партию в «Ромео и Джульетте» на музыку Чайковского. Впоследствии именно ей довелось стать первой исполнительницей целого ряда знаковых партий на мариинской сцене. Среди них — Нина в «Маскараде», Фригия в «Спартаке», а также роль в миниатюре Якобсона «Вечная весна» на музыку Дебюсси. Особо выделяют её Марию в «Бахчисарайском фонтане» Асафьева, Жизель в балете Адана, а также прелюд и Седьмой вальс в «Шопениане».

После ухода со сцены Нинель Петрова посвятила себя педагогике: она была главным балетмейстером и репетитором труппы «Хореографические миниатюры», преподавала в Ленинградской консерватории. В 1999 году ей присвоили звание народной артистки России.

