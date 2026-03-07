С погибшими в ДТП актрисой Ведуновой и её дочерью простятся 9 марта в Балаково

Церемония прощания с актрисой Екатериной Ведуновой и её 15-летней дочерью, погибшими в ДТП, пройдёт 9 марта в Балаково Саратовской области. Об этом сообщила подруга семьи Марианна Порядко.

Уточняется, что прощание состоится в ритуальном зале на Вокзальной улице с 11:00 до 12:00. Похоронят артистку и её ребёнка в тот же день на городском кладбище Балаково, добавила собеседница ТАСС.

Напомним, что страшная авария в Мордовии унесла жизнь актрисы Екатерины Ведуновой и её 15-летней дочери Элины. Трагедия произошла 4 марта на трассе в Зубово-Полянском районе, где легковой автомобиль столкнулся с фургоном «Луидор». В республиканской Госавтоинспекции сообщили, что Ведунова скончалась на месте происшествия, а её дочь умерла позже в больнице. Актриса снималась в таких проектах, как «Склифосовский», «Чернобыль», «Годунов».