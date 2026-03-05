В Екатеринбурге простились с Колядой под бурные овации и песню «Пусть всегда будет солнце»

Церемония прощания с драматургом Николаем Колядой, скончавшимся на 69-м году жизни, завершилась в здании «Коляда-Театра» в Екатеринбурге. Из-за огромного числа желающих почтить память мастера мероприятие продлилось на полтора часа дольше запланированного и закончилось продолжительными аплодисментами.

Проститься с драматургом пришли сотни людей, включая министра культуры Свердловской области Илью Маркова. Собравшиеся несли охапки цветов, вспоминали Николая Коляду добрыми словами и выражали соболезнования труппе. Многие желали, чтобы театр, созданный драматургом, продолжал существовать как его главное наследие.

Длинные очереди выстроились перед зданием уже за 40 минут до начала церемонии. Перед тем как вынести тело, в зале заиграла вариация на тему песни «Пусть всегда будет солнце» — именно эта мелодия традиционно звучит перед началом спектаклей в учреждении. Ведущая актриса театра Татьяна Зимина, обращаясь к ушедшему мастеру, отметила, что сегодня в театре снова аншлаг, и пообещала, что дело его жизни обязательно продолжит жить. После церемонии состоится отпевание, режиссёра похоронят на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

Напомним, что на днях скончался основатель «Коляда-театра» Николай Коляда. Он умер в реанимации, куда увезли из квартиры. Врачи подключили Коляду к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозный сон, однако стабилизировать его состояние не удалось.