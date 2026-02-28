Звезду фильма «А зори здесь тихие» Ирину Шевчук похоронили на Троекуровском

В Москве проводили в последний путь заслуженную артистку России Ирину Шевчук. Прощание с актрисой, сыгравшей одну из главных ролей в культовом фильме «А зори здесь тихие», состоялось на Троекуровском кладбище.

Гроб с телом актрисы был установлен в ритуальном зале ЦКБ № 1, где собрались родные, друзья и коллеги. Рядом находился кадр из фильма Станислава Ростоцкого, где Ирина Борисовна запечатлена в образе Риты Осяниной — эта работа навсегда вписала её имя в историю отечественного кинематографа.

Попрощаться с Шевчук пришли Ольга Остроумова, Елена Драпеко, Ирина Долганова и Екатерина Маркова — все они снимались вместе с ней в легендарной военной драме. Дочь актрисы Александра поблагодарила присутствующих за участие и поддержку в этот тяжёлый час.

Напомним, что Ирина Шевчук ушла из жизни 24 февраля на 75-м году после продолжительной борьбы с лимфомой головного мозга. Актриса запомнилась зрителям по ролям в таких культовых картинах, как «А зори здесь тихие», «Белый Бим Чёрное ухо» и «Медный ангел».