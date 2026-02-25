«Мы все надеялись на чудо»: Дочь Ирины Шевчук не может поверить в смерть матери

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук скончалась после продолжительной борьбы с лимфомой головного мозга, рассказала её дочь Александра Афанасьева-Шевчук. По её словам, конце 2023 года у актрисы начались скачки давления, а в январе 2024-го обследование выявило затемнение мозга. После госпитализации в институт Бурденко диагностировали рак.

«Мы все надеялись на чудо, но чуда не произошло. <...> Врачи у неё были замечательные, самые лучшие, лечение шло хорошо, но болезнь оказалась сильнее…» — подчеркнула собеседница kp.ru.

По словам дочери, до последнего дня её мать жила нормальной жизнью: заболевание почти не проявлялось, Шевчук продолжала работать и готовиться к фестивалю «Киношок». Смерть стала полной неожиданностью — накануне ничто не предвещало трагедии. Александра призналась, что до сих пор не может поверить в случившееся.

Напомним, Ирина Шевчук скончалась 24 февраля на 75-м году жизни. За свою карьеру она снялась в таких легендарных картинах, как «А зори здесь тихие», «Белый Бим Чёрное ухо», «Медный ангел» и многих других. Похороны актрисы пройдут 27 или 28 февраля, информация ещё уточняется.