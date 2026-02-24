Владимир Путин
24 февраля, 12:50

Елена Драпеко раскрыла главное достижение своей покойной подруги Ирины Шевчук

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Артем Геодакян

Советская и российская актриса, депутат Госдумы Елена Драпеко назвала главным достижением своей покойной коллеги по сцене Ирины Шевчук создание и руководство фестивалем «Киношок». Парламентарий подчеркнула, что они были знакомы с юности, вместе снимались в фильме «А зори здесь тихие» и с тех пор поддерживали тёплые отношения.

С 1992 года Шевчук стала идеологом и движущей силой фестиваля, который собирал кинематографистов из бывших республик СССР. На «Киношок» с удовольствием приезжали многие звёзды, рассказала подруга артистки.

«Шевчук смогла сохранить пространство советского кинематографа. Она была правильная, грамотная и энергичная женщина. Её смерть — большая потеря для кинематографии и для общественной жизни России», — отметила собеседница NEWS.ru.

Напомним, заслуженная артистка России Ирина Шевчук скончалась 24 февраля на 75-м году жизни. Причиной смерти стала лимфома головного мозга. Около трёх лет звезда боролась с онкологическим заболеванием.

