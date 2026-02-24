Владимир Путин
24 февраля, 11:51

Скончалась звезда фильма «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Актриса Ирина Шевчук, известная по роли в фильме «А зори здесь тихие», скончалась на 75-м году жизни. По информации SHOT, причиной смерти стала лимфома головного мозга.

Около трёх лет артистка боролась с онкологическим заболеванием, однако сегодня утром она умерла у себя дома. Ей было 74 года.

Шевчук — заслуженная артистка России. За свою карьеру она снялась в таких легендарных картинах, как «А зори здесь тихие», «Белый Бим Чёрное ухо», «Медный ангел» и многих других. Её уход — невосполнимая потеря для отечественного кинематографа.

