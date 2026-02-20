Киркоров назвал умершего в 39 лет фронтмена Shortparis русским Куртом Кобейном
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Кончина лидера петербургской группы Shortparis Николая Комягина потрясла его коллег по цеху. Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что всегда мечтал познакомиться с ним, но так и не успел. Об этом певец сообщил у себя в телеграм-канале.
Комягин всегда держался особняком от светской тусовки, позиционируя себя как андеграундного артиста. При этом он не чурался телевидения — участвовал в программе «Вечерний Ургант», снимался в фильмах «Лето», «Сложноподчинённое», «Карамора». Его творчество ценили даже те, кто, казалось бы, находится по другую сторону баррикады.
Филипп Киркоров после смерти музыканта признался, что с огромным уважением относился к его работе и мечтал лично с ним познакомиться и пообщаться.
«Сегодня не стало удивительного и гениального человека. Я мечтал познакомиться и пообщаться с ним. Не успел. Господь забирает самых выдающихся. Наследие Николая мы будем разбирать десятилетиями. Сегодня появился русский Курт Кобейн», — написал артист.
Напомним, что Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет после тренировки по боксу. Это был талантливый и самобытный музыкант, предпочитавший зачастую оставаться вдали от света софит. 23 февраля, в Театре Наций пройдёт премьера спектакля «Мой брат умер» на сценарий режиссёра Алексея Балабанова, музыку к которому писал Комягин.
