В Москве кремировали тело экс-главы «Уралкалия», загадочно умершего на Кипре

В Москве состоялась кремация тела бывшего руководителя компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, скончавшегося на Кипре при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение предпринимателя. Его семья до сих пор надеется, что расследование сможет найти причину такой странной смерти.