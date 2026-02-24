В Москве кремировали тело экс-главы «Уралкалия», загадочно умершего на Кипре
Обложка © ТАСС / АР
В Москве состоялась кремация тела бывшего руководителя компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, скончавшегося на Кипре при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение предпринимателя. Его семья до сих пор надеется, что расследование сможет найти причину такой странной смерти.
«На минувших выходных на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Владиславом Баумгертнером, после чего его тело было кремировано», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, 56-летний Владислав Баумгертнер, бывший глава «Уралкалия», пропал 7 января в Лимасоле. Последний сигнал его телефона был зафиксирован у деревни Писсури, где и сосредоточились поиски. Позже в этом районе было обнаружено тело, принадлежавшее пропавшему бизнесмену. После доставки останков Баумгертнера в Москву родственники попросили российских силовиков начать собственное расследование. Тело россиянина запрещали хоронить до выяснения причин трагедии. На Кипре полиция так и не смогла разобраться в том, что же привело к гибели Баумгертнера.
