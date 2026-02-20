Полиция не разрешила хоронить погибшего на Кипре экс-главу «Уралкалия»
Обложка © ТАСС / AP
Вокруг гибели и захоронения экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера продолжает нарастать неопределённость. Адвокаты его бывшей супруги и двоих сыновей Денис Саушкин и Гаяне Штоян заявили ТACС, что полиция пока не выдала разрешение на захоронение тела бизнесмена.
«Родственники надеются на полное и объективное расследование причин смерти Владислава Баумгертнера. Часть родственников утверждает, что разрешение на захоронение получено, но мы сегодня связывались с участковым, который должен его выдавать, и он сказал, что ничего такого никому не выдавал», — пояснил Саушкин.
Напомним, 56-летний Владислав Баумгертнер, бывший глава «Уралкалия», пропал 7 января в Лимасоле, выйдя из дома в лёгкой одежде. Последний сигнал его телефона был зафиксирован у деревни Писсури, где и сосредоточились поиски. Позже в этом районе было обнаружено тело, принадлежавшее пропавшему бизнесмену. После доставки останков Баумгертнера в Москву родственники попросили российских силовиков начать собственное расследование.
