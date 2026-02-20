Полиция не разрешила хоронить погибшего на Кипре экс-главу «Уралкалия»

Вокруг гибели и захоронения экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера продолжает нарастать неопределённость. Адвокаты его бывшей супруги и двоих сыновей Денис Саушкин и Гаяне Штоян заявили ТACС, что полиция пока не выдала разрешение на захоронение тела бизнесмена.

«Родственники надеются на полное и объективное расследование причин смерти Владислава Баумгертнера. Часть родственников утверждает, что разрешение на захоронение получено, но мы сегодня связывались с участковым, который должен его выдавать, и он сказал, что ничего такого никому не выдавал», — пояснил Саушкин.