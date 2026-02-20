На Кипре умер ещё один российский бизнесмен
Обложка © VK / Валентин Живилов
На Кипре 19 февраля 2026 года скончался Валентин Живилов — бывший топ-менеджер пермской IT-компании «Прогноз», признанной банкротом в 2017 году. Об этом сообщает издание Properm со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.
Последние десять лет Живилов занимался IT-проектами и выступал соучредителем нескольких стартапов. Знавшие его люди вспоминают пермяка как очень весёлого и жизнерадостного человека. Похороны состоятся в Москве.
Ранее 56-летний Владислав Баумгертнер, бывший глава «Уралкалия», пропал 7 января в Лимасоле. Последний сигнал его телефона засекли у деревни Писсури — там же позже нашли тело бизнесмена. После перевозки останков в Москву родственники обратились к российским силовикам с просьбой начать собственное расследование.
