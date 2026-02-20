На Кипре умер ещё один российский бизнесмен

На Кипре 19 февраля 2026 года скончался Валентин Живилов — бывший топ-менеджер пермской IT-компании «Прогноз», признанной банкротом в 2017 году. Об этом сообщает издание Properm со ссылкой на источник в окружении бизнесмена.

Последние десять лет Живилов занимался IT-проектами и выступал соучредителем нескольких стартапов. Знавшие его люди вспоминают пермяка как очень весёлого и жизнерадостного человека. Похороны состоятся в Москве.