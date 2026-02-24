Похороны актрисы Ирины Шевчук пройдут 27 или 28 февраля

Стали известны предполагаемые даты прощания с заслуженной артисткой РФ Ириной Шевчук. Актриса, подарившая зрителям образ Риты Осяниной в культовом фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», ушла из жизни.

В окружении артистки сообщили, что похороны предварительно назначены на 27 или 28 февраля. Точное место и время прощания будут объявлены дополнительно.

«Пока решается вопрос, потому что это произошло только что, похороны будут где-то в пятницу или в субботу», — сказала собеседница агентству ТАСС.

Напомним, что 24 февраля не стало заслуженной артистки России Ирины Шевчук — легендарной актрисы, которую зрители запомнили по ролям в фильмах «А зори здесь тихие» и «Белый Бим Чёрное ухо». Ей было 74 года. Причиной смерти стала лимфома головного мозга — актриса боролась с онкологией около трёх лет. Она ушла из жизни у себя дома.