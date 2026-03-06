Умер соавтор текста гимна Белоруссии Владимир Каризна

Белорусский поэт, переводчик и журналист Владимир Каризна умер 5 марта в возрасте 87 лет. О его смерти сообщило министерство культуры республики. Каризна был одним из авторов текста государственного гимна Белоруссии.

В ведомстве отметили, что творчество поэта было тесно связано с темой любви к родной стране. Поэт создал множество произведений для детей и взрослых. Также ему принадлежат более двухсот текстов песен. В министерстве подчеркнули, что его вклад в культуру страны занимает особое место.

Владимир Каризна родился 25 мая 1938 года в Минской области. Его литературная деятельность продолжалась несколько десятилетий. Критики отмечали, что произведения автора отличаются глубоким лиризмом и внимательным отношением к родному слову. Это принесло ему признание как среди специалистов, так и у широкой аудитории.

Ранее Life.ru сообщал о смерти заслуженной артистки РСФСР Ольги Кириченко. Ей было 86 лет. Она ушла из жизни 3 марта, о причинах смерти актрисы не сообщалось.