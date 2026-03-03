«Иранский Брэд Питт» скончался после тяжёлого ранения в глаз

В Иране скончался 30-летний бодибилдер Давуд Сохараби, известный как «Иранский Брэд Питт». Он получил тяжёлое ранение во время разгона антиправительственных протестов в январе, сообщает Need To Know.

Сохараби владел собственным залом в Тегеране. 7 января он занял второе место на соревнованиях, а спустя два часа был ранен пулей в глаз. Врачи спасти глаз не смогли, вскоре атлет впал в кому и 24 февраля умер.

До спортивной карьеры Сохараби работал курьером. Ученики запомнили его как доброжелательного и спокойного человека. У него остались родители, брат и возлюбленная. Похороны прошли 25 февраля.

А 28 февраля в Иране начался новый кризис. Израиль совместно с США нанёс серию ударов по стране. В ответ Иран нанёс удары по американским базам на Ближнем Востоке. В тот же день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. 1 марта ЦАХАЛ отчитался о ликвидации высшего руководства Ирана. Дональд Трамп заявил, что 48 иранских лидеров «исчезли одним махом». 2 марта Израиль начал новую волну ударов, а Иран официально отказался от переговоров с США.