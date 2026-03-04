Умерла заслуженная артистка России Ольга Кириченко

На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Ольга Кириченко. Она ушла из жизни 3 марта, о причинах смерти актрисы не сообщалось. Печальную новость рассказали представители Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина.

«Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина с глубокой скорбью сообщает о кончине заслуженной артистки России Ольги Леонидовны Кириченко», — говорится в сообщении.

Коллектив выразил соболезнования родным, друзьям и поклонникам артистки. Прощание с Ольгой Леонидовной состоится 5 марта с 11:00 до 13:00 в фойе театра. Её похоронят на городском Михайловском кладбище.

Кириченко окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в Москве. С 1961 года она служила в Алтайском краевом театре драмы, где сыграла более 200 ролей.

Ранее сообщалось о смерти актёра Александра Зиновьева. Он умер 27 февраля, не дожив месяц до 80-летия. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым артист боролся более двух лет. В последние годы Зиновьев жил в деревне в Киржачском районе Владимирской области, вдали от столичной суеты.