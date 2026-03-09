Звезда «Охотников за привидениями» скоропостижно умерла от рака

Американская актриса Дженнифер Руньон, запомнившаяся зрителям по ролям в культовых фильмах и сериалах 1980-х и 1990-х, ушла из жизни. Руньон скончалась в возрасте 65 лет после непродолжительной борьбы с онкологией, подтвердила её близкая подруга Эрин Мерфи в беседе с Variety.

Руньон дебютировала в кино в 1980 году в слэшере «Всем спокойной ночи». Настоящая популярность пришла к ней в 1984-м, когда она сыграла в комедиях «Вверх по ручью» и «Охотники за привидениями», а также исполнила главную роль Гвендолин Пирс в первом сезоне ситкома «Чарльз в ответе».

Её фильмография также включает картины «Своя тусовка», «Снова 18» и эпизоды в сериалах «Она написала убийство», «Квантовый скачок» и «Беверли-Хиллз, 90210».

Дженнифер родилась в Чикаго в творческой семье (отец — радиоведущий, мать — актриса). В 1991 году вышла замуж за баскетбольного тренера Тодда Кормана. У пары двое детей — сын Уайетт и дочь Бейли. В последние годы актриса посвятила себя преподаванию.

