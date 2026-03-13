Умер звезда «Приключений Электроника» Василий Скромный

В Одессе на 62-м году жизни скончался советский актёр Василий Скромный, наиболее известный по роли Макара Гусева (Гуся) в легендарном детском фильме «Приключения Электроника» (1979) режиссёра Константина Бромберга. О смерти актёра сообщили его близкие друзья и местные СМИ.

По словам знакомых, Василий Скромный последние месяцы тяжело болел — у него диагностировали онкологическое заболевание. Он проходил лечение в одесских больницах, включая курсы химиотерапии, однако осложнения привели к трагическому исходу.

Василий Михайлович Скромный родился 26 августа 1964 года в Одессе. В кино он попал совершенно случайно: в 15 лет, будучи школьником, съезжал по перилам и едва не сбил ассистентку режиссёра Юлию Константинову, которая искала детей на роли. Этого хватило — кастинг не понадобился. Роль рыжего хулигана Макара Гусева сделала его знаменитым на весь Советский Союз. Фильм «Приключения Электроника» стал классикой детского кино 80-х, а образ Гуся запомнился миллионам зрителей как символ озорного, но в итоге доброго подростка.

После съёмок Василий окончил театральную школу при Одесской киностудии и снялся ещё в нескольких картинах («Я — Хортица», «Третье измерение», «Школа», «Комбаты»), однако не стал профессиональным актёром. Он выбрал другую профессию: окончил мореходное училище и многие годы работал моряком, большую часть жизни проводя в рейсах.

