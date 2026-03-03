Умер художник-иллюстратор «Вечерней Москвы» Дмитрий Захаров

Российская иллюстрация понесла тяжёлую утрату. В возрасте 63 лет скончался художник Дмитрий Захаров, известный по работам в столичных изданиях. Главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд подтвердил ТАСС информацию о смерти.

Он сообщил, что прощание состоится завтра в 13:00, но место и причину ухода раскрывать не стал, сославшись на право семьи на приватность. Дмитрий Захаров сотрудничал не только с «Вечерней Москвой», но и с журналом «Русский Newsweek».

Ранее сообщалось, что отец телеведущего Александра Гордона, поэт, прозаик и художник Гарри Гордон, скончался в возрасте 84 лет. О смерти деда сообщила в соцсетях его внучка Тася Тихонова, назвав его любимым дедушкой, художником, поэтом и писателем. Киновед и критик Евгений Марголит, друг покойного, пояснил, что писатель тяжело болел.