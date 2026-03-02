Умер отец Александра Гордона и автор сценария к фильму «Огни притона» Гарри Гордон

Отец телеведущего Александра Гордона, поэт, прозаик и художник Гарри Гордон ушёл из жизни в возрасте 84 лет. О смерти своего деда сообщила в соцсетях его внучка Тася Тихонова.

«Сегодня из жизни ушёл любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», — написала она у себя в соцсетях.

Его друг, киновед и критик Евгений Марголит пояснил, что писатель тяжело болел.

Гарри Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Окончил Одесское художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Известен как автор поэтических сборников «Тёмная комната» и «Птичьи права», а также прозаических книг «Поздно. Темно. Далеко» и «Пастух своих коров». Выступал сценаристом фильмов Александра Гордона «Пастух своих коров» и «Огни притона».

