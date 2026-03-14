Умер философ Юрген Хабермас, написавший «Структурные изменения общественности»

Обложка © ТАСС / DPA / Arne Dedert

Выдающийся немецкий философ и социолог Юрген Хабермас ушёл из жизни на 97-м году. О смерти мыслителя сообщило издательство Suhrkamp Verlag со ссылкой на его родственников.

Хабермас скончался в субботу в баварском городе Штарнберг. Он родился 18 июня 1929 года в Дюссельдорфе, изучал философию, историю и психологию в университетах Геттингена, Цюриха и Бонна. В 1954 году защитил диссертацию о философии Шеллинга под руководством Эриха Ротхакера.

Специалисты называют Хабермаса одним из ключевых мыслителей современности. Он сумел перевести «критическую теорию» на язык социальной науки и философии, а также определить ту сферу общественной жизни, где возможна нормативная критика. Этой теме посвящена его докторская работа «Структурные изменения общественности» (1962).

С 1964 года он был профессором Франкфуртского университета, преподавал в Гейдельберге, а в 1971–1981 годах возглавлял институт в Штарнберге. В последние годы Хабермас активно высказывался по актуальным политическим вопросам, в том числе о ситуации в Газе, называя действия Израиля «в принципе оправданными».

Умер российский актёр Сергей Бережнов, снявшийся в «Ворониных» и «Склифосовском»

Ранее Life.ru сообщал о кончине актёра Валерия Бочкина. Он запомнился зрителям по ролям в таких картинах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Маяковский. Два дня», «Дорогой мой человек», «Мушкетёры Екатерины» и «Женское дело».

