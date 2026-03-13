Умер российский актёр Сергей Бережнов, снявшийся в «Ворониных» и «Склифосовском»

В возрасте 65 лет ушёл из жизни российский актёр Сергей Бережнов, известный по сериалам «Не родись красивой» и «Склифосовский». Смерть артиста произошла 12 марта. Об этом сообщили на портале «Кино-театр.ру».

Сергей Николаевич Бережнов родился 13 октября 1960 года в Москве. Первоначально он получил образование реаниматолога-анестезиолога, но позднее посвятил себя актёрскому мастерству. Он окончил ГИТИС, обучаясь в мастерской педагога М.А. Ошеровского.

За свою карьеру Бережнов снялся более чем в 25 проектах, включая популярные сериалы «Воронины», «Склифосовский», «Не родись красивой», «Закрытая школа», «Москва. Три вокзала», «Оттепель», «Балабол» и «Красивая жизнь». Актёр умело сочетал комедийные и драматические роли, демонстрируя многогранность и талант в различных жанрах.

Ранее сообщалось, что британская актриса Джейн Лапотер, известная по сериалам «Корона» и «Аббатство Даунтон», скончалась 5 марта в кругу семьи в возрасте 81 года. Коллеги назвали Лапотер «поистине блестящей актрисой» и отметили её значимую театральную карьеру. Она присоединилась к труппе в 1974 году и сыграла множество заметных ролей, включая участие в постановке «Двенадцатая ночь».