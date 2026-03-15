Названа причина смерти звезды «Гостьи из будущего» Людмилы Арининой

Причиной смерти заслуженной артистки РСФСР Людмилы Арининой стала возрастная сердечная недостаточность. Знаменитость ушла из жизни на сотом году, немного не дожив до векового юбилея.

«В последнее время мы общались по телефону. Ей было 99 лет. Сердечко уже было слабым на сотом году жизни», — поделились с РИА «Новости» в окружении семьи артистки.

Накануне стало известно, что актриса скончалась в возрасте 99 лет, оставив после себя более сотни ролей в кино. Она служила в театре «Мастерская Петра Фоменко» и тесно работала с самим режиссёром. Зрителям запомнилась трогательными образами одиноких женщин и яркими комедийными персонажами. Она играла в «Белорусском вокзале», «Гостье из будущего», «Склифосовском», «Андерсен. Жизнь без любви» , а также в «Ералаше».