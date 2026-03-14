Людмилу Аринину похоронят в закрытом формате по её завещанию

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина завещала провести свои похороны без публичных церемоний. Об этом ТАСС сообщил директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьёв.

«Никаких публичных церемоний не будет. Прощание пройдёт в закрытом формате, таково завещание Людмилы Михайловны. Похороны тоже в закрытом формате. Родственники не хотели бы раскрывать информацию о дате и месте погребения», — сказал он.

Актриса ушла из жизни в возрасте 99 лет. За свою карьеру она сыграла более чем в 100 фильмах, работала в театре «Мастерская Петра Фоменко» и сотрудничала с самим Фоменко. Зрителям запомнилась ролями одиноких женщин и комедийными образами.