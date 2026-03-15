Актёр сериала «Что такое хорошо, что такое плохо» умер от страшной болезни

Французский актёр и комик Бруно Саломон умер в 55 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его агента Лорана Грегуара.

«С глубокой скорбью сообщаем вам о кончине Бруно Саломона. Он скончался в воскресенье, 15 марта, после долгой борьбы с болезнью», — приводит агентство слова Грегуара.

Саломон родился в июле 1970 года в регионе Иль-де-Франс. Он участвовал в создании более 60 фильмов. Наибольшую известность ему принёс сериал «Что такое хорошо, что такое плохо», выходивший с 2007 по 2017 год. Также актёр работал над озвучкой, в том числе в мультфильме «Монстр в Париже» (2010).

