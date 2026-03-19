Цены на газ в Европе взлетели на 35% после удара Ирана по комплексу СПГ в Катаре

Стоимость природного газа в Европе резко выросла после новой атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе. Как сообщает агентство Bloomberg, фьючерсы подскочили на 35%, а с начала обострения конфликта 28 февраля цены увеличились более чем вдвое.

Катарская государственная компания QatarEnergy подтвердила, что ракетному удару подверглись объекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) в промышленном районе Рас-Лаффан. По данным компании, атака привела к масштабным пожарам и значительному материальному ущербу. Информации о пострадавших не поступало, возгорания были ликвидированы экстренными службами.

Комплекс в Рас-Лаффане является крупнейшим в мире центром по производству СПГ, на долю которого приходится около пятой части глобальных поставок сжиженного газа. В начале марта поставлы уже были приостановлены, и нынешние удары грозят дальнейшим ростом цен на газ как в Европе, так и в Азии.

Ситуация усугубляется тем, что Европа выходит из зимы с рекордно низкими запасами газа в хранилищах. По данным на середину марта, уровень запасов упал до 29,1%, что является минимальным показателем с начала сезона отбора. Это означает, что летом странам ЕС придется закупать значительно больше СПГ для пополнения запасов, конкурируя за ограниченные объемы с покупателями из Азии.

Помимо ударов по Катару, атакам подверглись и другие объекты в регионе. Ранее, 16 марта, крупнейшее газовое месторождение ОАЭ «Шах» было вынуждено приостановить работу после атаки беспилотников. Газовые хранилища в Абу-Даби также были закрыты из-за падения обломков беспилотников.

Эксперты предупреждают, что любые затяжные перебои в работе катарских СПГ-мощностей приведут к дефициту предложения на мировом рынке . Пока точные масштабы ущерба и сроки восстановления поврежденных объектов в Рас-Лаффане неизвестны

Ранее Life.ru писал, что стоимость фьючерса на нефть Brent с майской поставкой 2026 года превысила отметку в $111 за баррель, достигнув уровня, который не фиксировался с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Intercontinental Exchange (ICE). В 23:20 мск котировки достигли $111,19 за баррель, увеличившись на 7,43% по сравнению с предыдущими торгами. Уже через три минуты рост замедлился: цена находилась на отметке $110,86, показывая прибавку в 7,11%.