Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Европа стоит на пороге катастрофы из-за стремительного роста цен на газ и нефть, который спровоцирован конфликтом на Ближнем Востоке и усугубляется отказом от российских энергоносителей. Свой пост в соцсети X он посвятил резкой критике европейских лидеров.

«Европу вот-вот опустошит цунами цен на нефть и газ. Причина кроется в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула [фон дер Ляйен] и Кайя [Каллас], которые отказались от надежных и экономически выгодных российских энергоносителей. В своих постах я предсказывал энергетический коллапс в ЕС. Не поздно ли теперь ЕС раскаяться?» — написал Дмитриев.

Заявление прозвучало на фоне рекордного скачка биржевых цен. На сегодняшний день стоимость газа в Европе на открытии торгов подскочила на треть, превысив отметку $850 за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года. Нефть марки Brent также продолжила ралли, дорожая на 10%. С начала марта газ в Европе подорожал на 108%, а нефть Brent прибавила 62%, приближаясь к $120 за баррель.

Причиной взрывного роста стали новые удары по энергетической инфраструктуре в Персидском заливе. Катар сообщил о значительном ущербе заводам по производству СПГ в Рас-Лаффане, Абу-Даби приостановил работу комплекса Habshan. На этом фоне европейские хранилища, опустевшие после холодной зимы, придется заполнять летом в условиях жесткой конкуренции с Азией за дефицитные поставки.

Ранее западные СМИ заявили, что РФ отправила к Кубе два танкера с сырой нефтью. Напомним, что 6 марта в энергосистеме Кубы произошёл тотальный коллапс. В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии. По данным западных агентств, это уже шестой подобный случай на острове за последние полтора года.