Дмитриев допустил рост цен на нефть до 200 долларов за баррель

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил возможность резкого подорожания нефти. Согласно его прогнозу, стоимость «чёрного золота» может увеличиться до 200 долларов за баррель.

«Это означало бы, что цены на нефть некоторое время будут превышать $200», — написал Дмитриев у себя на странице в соцсети X. Таким образом он прокомментировал публикацию портала Leading Report о том, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность оставить Ормузский пролив, вынудив заняться проблемой союзников Вашингтона.

Ранее Life.ru писал, что стоимость фьючерса на нефть Brent с майской поставкой 2026 года превысила отметку в $111 за баррель, достигнув уровня, который не фиксировался с марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Intercontinental Exchange (ICE). В 23:20 мск котировки достигли $111,19 за баррель, увеличившись на 7,43% по сравнению с предыдущими торгами. Уже через три минуты рост замедлился: цена находилась на отметке $110,86, показывая прибавку в 7,11%.