18 марта, 20:59

Вэнс предупредил американцев о сложных неделях из-за роста цен на бензин

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс выступил с обращением к американцам, в котором предупредил о предстоящих сложных неделях на фоне роста цен на бензин из-за войны на Ближнем Востоке.

«Перед нами сложный путь в ближайшие несколько недель. Но это временно», — заявил политик, выступая на митинге в Мичигане, отвечая на вопрос о ценах на топливо.

По словам Вэнса, в Белом доме осознают проблему и активно работают над её решением, считая подорожание временным явлением. Он также пообещал, что после завершения операции цены на энергоносители вернутся к реальным показателям.

Запасов дизельного топлива в Молдавии осталось на 9 дней, бензина — на три недели
Запасов дизельного топлива в Молдавии осталось на 9 дней, бензина — на три недели

Ранее Life.ru писал, что эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном привела к последствиям, выходящим далеко за пределы рынка энергоносителей. В частности, под ударом оказались поставки удобрений, пластмасс, гелия и сахара. Резкий скачок цен на нефть и газ, а также нарушение логистических цепочек в регионе уже привели к удорожанию сырья для химической промышленности и продуктов питания. Особенно сильно пострадали рынки, зависимые от транзита через Ормузский пролив и Суэцкий канал.

Виталий Приходько
