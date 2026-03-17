Запасов дизельного топлива в Молдавии осталось на 9 дней, бензина — на три недели

Министерство энергетики Молдавии проинформировало о текущем состоянии топливных резервов: бензина хватит на три недели, сжиженного газа – чуть более чем на две, а дизельного топлива – менее чем на полторы недели. Это происходит на фоне введённого 3 марта правительством режима повышенной готовности сроком на два месяца, обусловленного энергетическим кризисом.

«Запасы составили 21 день потребления бензина, 16 дней — сжиженного нефтяного газа и более 9 дней — дизельного топлива», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго республики.

В понедельник в республику поступило около 2,2 тысячи тонн бензина и 2,15 тысячи тонн дизельного топлива. Эти объёмы были доставлены через порт Джурджулешты, а также автомобильным и железнодорожным транспортом через таможенные пункты Леушены и Унгены. Министерство обращается к водителям с призывом к экономному расходованию топлива и воздержанию от излишних закупок.

Ранее Молдавия объявила режим тревоги в энергетической сфере сроком на 60 дней. Причиной стала эскалация конфликта в Персидском заливе, где США и Израиль проводят военные операции против Ирана.